رايولا يؤكد رغبة بوغبا بالاستمرار مع مانشستر يونايتد

نفى وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا رغبة موكله الفرنسي بول بوغبا الرحيل عن مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أنه سعيد بالتواجد في النادي الأحمر.

وذكرت تقارير في الفترة الأخيرة أن بوجغا بات قريبا من الرحيل عن يونايتد لكن وكيله مينو رايولا أبلغ شبكة "سكاي سبورتس": بوغبا يحترم دائما مانشستر يونايتد كما هو الحال لمانشستر يونايتد مع بول. والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وعن بول هو أولي غونار سولشاير.



وأتبع: لقد وصلني ما قاله سولشاير، بوغبا لن يرحل وهذا جيد ونحن على علاقة جيدة بالنادي. طالما استمر بول في مانشستر يونايتد فهو يريد الفوز بالألقاب، يريد أن يبذل قصارى جهده. يعاني بوغبا قليلا بسبب الإصابة التي نحاول علاجها وأعتقد أن هذا الأمر يحظى باهتمامنا الأساسي حاليا.



ولا يمر بوغبا بأفضل فتراته هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع أي هدف باستثناء المساهمة في هدفين في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.