ريال مدريد يقترب من التعاقد مع مبابي "الصغير"

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع إيثان الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان.



ووفقا لصحيفة " آس" يوم الثلاثاء فإن النادي الملكي يخطط لضم إيثان البالغ من العمر 13 عاما إلى أكاديمية الناشئين بالنادي.



ويسعى ريال مدريد أيضا ومنذ فترة طويلة لضم كيليان مبابي بناء على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وسجل مبابي 78 هدفا خلال 106 مباريات مع سان جيرمان وتصدر قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفا.