أرتيتا: أتمنى أن لا يرحل تشاكا عن أرسنال

يأمل الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لأرسنال الإنجليزي في بقاء لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا للمشاركة في نهضة الفريق.

ولدى سؤاله حول غياب تشاكا بسبب المرض عن المباراة التي خسرها أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام تشيلسي، وسط تكهنات بشأن إمكانية انتقاله لهيرتا برلين الألماني، أجاب المدرب الإسباني :أتمنى ألا يرحل، لقد لعب بشكل جيد جدا أمام بورنموث، كان في قمة التركيز وقدم مباراة رائعة.

وأضاف :لكن بعد المباراة شعر بالمرض والحمى، وظل راقدا في السرير في اليومين الأخيرين، لهذا لم يشارك أمام تشيلسي.