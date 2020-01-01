غوارديولا: نحن بحاجة إلى "الصلاة" من أجل اللحاق بليفربول

قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه بحاجة إلى "الصلاة" من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتأهب مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 14 نقطة خلف المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، لمواجهة إيفرتون يوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وكرر غوارديولا التأكيد على أن الفجوة التي تفصل فريقه عن ليفربول كبيرة للغاية ويصعب التغلب عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيواصل المحاولات. وذكر غوارديولا في تصريحاته للصحافيين: نحن بحاجة إلى عمل أكثر جدية واللعب بشكل أفضل والصلاة من أجل ذلك.

وتحدث غوارديولا بشأن إصابة لاعبين أساسيين بالفريق من بينهم المدافع ايميرك لابورتي والمهاجم سيرجيو أجويرو.

وقال غوارديولا: أعتقد أن الفريق رائع، وأنا أحب هذا الفريق، لكن أحيانا تقع مشكلات الإصابات. لا نتوقع فقدان أبرز اللاعبين لدينا خلال ستة أشهر. نعاني في بعض المراكز ولكننا نطبق أسلوبنا بشكل عام.

وأثنى غوارديولا على فريق ليفربول الذي حصد 55 نقطة من إجمالي 57 نقطة كانت متاحة أمامه في المباريات التي خاضها بالدوري حتى الآن، ولا يزال سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث يواصل التقدم نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقال غوارديولا: ليفربول مذهل، هو بطل أوروبا ولم يهدر سوى نقطتين في الدوري، لذلك علينا تهنئته. ما كان من المفترض أن تفصلنا مثل هذه الفجوة، لكن هذا هو ما حدث.