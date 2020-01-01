ليستر يعزز موقعه ثانياً.. وتوتنهام يخسر أمام ساوثهامبتون

عزز ليستر سيتي مكانته في المركز الثاني بترتيب المسابقة، عقب فوزه السهل 3 - صفر على مضيفه نيوكاسل ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز أستون فيلا على مضيفه بيرنلي 2 - 1، وساوثهامبتون على ضيفه توتنهام هوتسبير 1 - صفر، وواتفورد على ضيفه وولفرهامبتون 2 - 1.

ورفع ليستر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر. وافتتح أيوزي بيريز التسجيل لليستر في الدقيقة 36، قبل أن يضيف زميلاه جيمس ماديسون وحمزة تشودري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و87.

ويأتي هذا الفوز ليبرهن ليستر عن تعافيه من خسارته أمام مانشستر سيتي ثم ليفربول في المرحلتين الثامنة عشر والتاسعة عشر للمسابقة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه على وست هام في المرحلة الماضية.

وحافظ ساوثهامبتون على تقدمه نحو المنطقة الدافئة بجدول ترتيب المسابقة، بعد فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه توتنهام. وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد توتنهام، الذي أخفق في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عند 30 نقطة في المركز السادس. ويدين ساوثهامبتون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه داني إنغز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17.

وواصل واتفورد صحوته في البطولة بعد حقق فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه 2 - 1 على ضيفه وولفرهامبتون. وارتفع رصيد واتفورد إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، في حين توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، عند 30 نقطة في المركز السابع. وافتتح جيرارد دولوفيو التسجيل لواتفورد في الدقيقة 30، ثم أضاف زميله عبدالله دوكوري الهدف الثاني في الدقيقة 49، فيما تكفل بيدرو نيتو بتسجيل هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 60.

وعلى ملعب "تيرف مور" معقل فريق بيرنلي، تغلب أستون فيلا على بيرنلي 2 - 1 ليرفع الأول رصيده إلى 21 نقطة ويصعد إلى المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر. وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ويسلي موراييس وجاك غريليش في الدقيقتين 27 و41 ، ثم رد بيرنلي بهدف في الشوط الثاني سجله كريس وود في الدقيقة 80.