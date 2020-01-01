مورينيو يتعاطف مع هجوم توتنهام.. بسبب "المدافعين"

أقر البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد لتوتنهام بهشاشة دفاع فريقه وذلك قبل حلوله على ساوثهامبتون المتجدد الأربعاء في المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعاني توتنهام للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، خصوصا لناحية الحفاظ على نظافة شباكه بعد تولي مورينيو مهامه خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في أكتوبر الماضي.

ولا يواجه فريق شمال لندن مشكلات في التسجيل، في ظل تواجد الهداف الدولي هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لكنه لا يزال على بعد خمس نقاط من تشيلسي الرابع قبل مواجهة اليوم الأول من السنة الجديدة ضد ساوثهامبتون.

وقال مورينيو: تكمن المشكلة في طريقة تلقينا الاهداف وأسلوب لعبنا، لكن علينا أن نتحسّن. نتلقى أهدافا كثيرة وهذا محبط للغاية. لو كنت أحد مهاجمي فريقنا، لأصبت بالإحباط لأن الخط الخلفي ليس قادرا على إيقاف الهجمات.

ورغم ذلك، كشف مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق أنه لا ينوي تعديل خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وزاد: لدينا المزيد من الوقت للعمل وبالعمل يمكننا التحسن.



ويغيب عن توتنهام، وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ظهيره داني روز لاصابة عضلية ستبعده على الأقل أسبوعين، فيما يعود هاري وينكس والفرنسي موسى سيسوكو لانتهاء ايقافهما.



وفي آخر أربع مباريات، فاز توتنهام على أرض وولفرهامبتون 2-1، خسر امام ضيفه تشيلسي صفر-2، فاز على ضيفه برايتون 2-1 ثم تعادل على أرض نوريتش 2-2.