أرتيتا: الفوز على مانشستر يونايتد فرصة لبداية جديدة

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الجديد لنادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، أن العام الجديد منح فريقه فرصة حقيقية "لبناء شيء مهم".

وسجل أرتيتا فوزه الأول مع أرسنال عقب توليه تدريب الفريق في 20 ديسمبر الماضي، حيث قاده للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2 - صفر الأربعاء ، في اليوم الأول من عام 2020.

وتقدم الفوز بارسنال إلى النصف الأول من جدول الترتيب، ويقول أرتيتا إنه شاهد الكثير من الأمور التي تدفعه للاعتقاد بأن الكثير من الأمور الكبيرة قد تحدث في المستقبل.

وأوضح: أعتقد أن الأداء تحسن في آخر مباراتين، والمباراة كانت مثالية، عام جديد، فرصة جديدة. وأوضح القائد السابق لأرسنال، البالغ من العمر "37" عاما: إذا أردت بناء شيء مهم، فهذه ضرورة، أعتقد أنهم يستثمرون في ذلك، إنهم يستمتعون بالأمر ويشجعونني.

وأكد البرازيلي ديفيد لويز، مدافع أرسنال أن أرتيتا الذي عمل مساعدا لبيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي لعدة سنوات، لديه الكثير ليقدمه للجميع في أرسنال.

وأوضح لويز: أعتقد أن بإمكانه تطوير جميع اللاعبين، ميكيل مدرب رائع، يعرف كرة القدم، لقد كان لاعبا رائعا، أثق في فلسفته. واختتم المدافع البرازيلي بالقول: سنقوم بأشياء كبيرة في المستقبل، لكن خطوة خطوة.