إبراهيموفيتش يتعهد بإعادة الأفراح لأنصار ميلان

لقي المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش استقبالا حاشدا، يوم الخميس، لدى وصوله إلى مدينة ميلانو، متعهدا بإعادة الفرح إلى ملعب سان سيرو ومشجعي فريقه القديم-الجديد ميلان الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن نادي "روسونيري" الأسبوع الماضي أن المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، سيلتحق بصفوفه لفترة ستة أشهر مع إمكان التجديد لعام إضافي، بعدما دافع عن ألوانه لموسمين بين العامين 2010 و2012.

ووصل الدولي السابق على متن طائرة خاصة إلى مطار ليناتي في ميلان، حيث كان في استقباله مدير كرة القدم في النادي اللومباردي الصربي زفونيمير بوبان، وعشرات المشجعين الذين هتفوا باسمه وأحاطوا بموكب السيارات التي أقلته إلى مقر التدريب للخضوع للفحص الطبي الروتيني، بحسب ما أظهر شريط مصور عرضه ميلان على موقعه الإلكتروني.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات مقتضبة للقناة التلفزيونية التابعة للنادي بعيد نزوله من الطائرة "أتذكر الحضور إلى النقطة ذاتها قبل أعوام عديدة (...) ما يهم الآن هو أنني عدت وأنا سعيد، قلت دائما إن هذا هو بيتي، وأخيرا لقد عدت إليه (...) لقد دافعت عن ألوان أندية أخرى خلال مسيرتي، لكنني عدت الآن، وهذا ما يهم".

وردا على سؤال عن رسالته إلى جماهير الفريق، قال "أتوق شوقا لرؤية المشجعين في سان سيرو، وسأجعل الملعب يقفز فرحا مجددا".

وكشف ميلان عبر حسابه على "تويتر" أن ابراهيموفيتش سيرتدي القميص الرقم 12 في تجربته الجديدة.

ويأتي التعاقد مع إبراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق المتوج بـ18 لقبا في الدوري المحلي وسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. ويحتل الفريق المركز الحادي عشر فقط في ترتيب "سيري أ" بعد 17 مرحلة، حقق خلالها ست انتصارات وثلاثة تعادلات وثماني هزائم أقساها في المرحلة الأخيرة قبل العطلة الشتوية، وذلك أمام أتالانتا بخماسية نظيفة. وكانت هذه الخسارة الأسوأ للفريق في الدوري المحلي منذ 21 عاما.

وفي الموسمين اللذين أمضاهما سابقا مع الفريق الإيطالي، خاض إبراهيموفيتش 61 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وساهم في إحراز ميلان آخر لقب له في الدوري المحلي، وذلك في موسم 2010-2011 حين كان معارا من برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم رسميا في الموسم التالي.

ودافع المهاجم الفارع الطول (1.95 سم) عن ألوان فرق بارزة خلال مسيرته، فهو نشأ في نادي مالمو السويدي قبل أن يتنقل بين أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وبرشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت محطته الأخيرة نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، حيث أمضى موسمين، وبات لاعبا حرا منذ نوفمبر الماضي. وخاض إبراهيموفيتش 116 مباراة دولية في صفوف منتخب السويد سجل خلالها 62 هدفا بين عامي 2001 و2016.