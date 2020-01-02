رايولا: برشلونة تعامل مع دي ليخت كقطعة من "الجبن"

المصدر: أمستردام - أ ف ب

انتقد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا طريقة تعاطي نادي برشلونة الإسباني مع ملف انتقال قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت قبل اختياره يوفنتوس الإيطالي، بصفقة كبيرة الصيف الماضي بلغت 75 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت.

ودافع الوكيل عن انتقال المدافع الشاب البالغ "20 عاما" من أياكس أمستردام إلى صفوف "السيدة العجوز" بدلا من برشلونة الذي حاول ضمه على غرار باريس سان جرمان الفرنسي، وقال في حديث لصحيفة "فوتبول إنترناسيونال" الهولندية : في هولندا يعتقدون أن برشلونة ناديا هولنديا وليس أجنبيا. اعتبروا الانتقال سرا مقدسا.

تابع : أعتقد الكاتالونيون إنه بحال قدوم لاعب الوسط الهولندي الآخر فرنكي دي يونغ سيصل دي ليخت أيضا. تعاملوا معه كالجبنة. لكن أسباب رغبتهم باستقدامه كانت خاطئة، هل تعتقدون أن واحدا مثل المدافع بيكيه سيترك مكانا لغيره؟.

وتوقع رايولا مستقبلا كبيرا لقلب الدفاع الدولي :دي ليخت لا يهتم للمال، يريد فقط ممارسة كرة القدم. أراده يوفنتوس قبل سنة. أتحدث غالبا مع نائب الرئيس ونجم وسط النادي سابقا التشيكي بافل ندفيد، وهو بمثابة ابن لي، فقد قال لي هذا الشاب أكثر جنونا مني. يمكنه إحراز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.