الاتحاد الغاني يقيل كل مدربي منتخبات الرجال والسيدات

قال الاتحاد الغاني لكرة القدم إنه أقال كل المدربين بالمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات دون توضيح أسباب.

ووعد كورت أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني، الذي تولى المنصب في أكتوبر الماضي، ببناء "مؤسسة جديدة" بعد مزاعم رشى وفساد ضمن فيلم وثائقي أعده صحافي.

وانتهت بذلك الفترة الثانية للمدرب كواسي أبياه مع غانا، حيث عين في 2017 بعد أن قضى عامين في المنصب بين 2012 و2014.

وتحت قيادة أبياه فشلت غانا في التأهل لكأس العالم 2018، بعد المشاركة في النسخ الثلاث السابقة، كما خرجت من الدور الثاني لكأس الأمم الإفريقية العام الماضي في أسوأ مشاركة لها منذ 2006.

وقال الاتحاد الغاني في بيان متأخر يوم الخميس: قرر الاتحاد الغاني حل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بأثر فوري ويسري القرار على فرق الرجال والسيدات.

وأضاف: يعبر الاتحاد الغاني عن تقديره لكل المدربين والأعضاء بالمنتخبات الوطنية لمساهمتهم مع الفرق وكرة القدم الغانية‭‭ ‬‬ونتمنى لهم الأفضل في المشاريع المقبلة.

وقرر البلد الإفريقي حل الاتحاد الوطني للعبة في 2018 بعد نشر وثائقي يظهر خلاله بعض المسؤولين، ومن بينهم الرئيس السابق للاتحاد كويسي نيانتاكي وهو يحصل على عمولات.

وكان نيانتكي عضواً سابقاً بمجلس الاتحاد الدولي وعاقبه "الفيفا" لاحقا بالإيقاف مدى الحياة.