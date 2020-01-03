بعد غياب 4 أشهر.. لابورت يعود إلى تدريبات سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إن مدافعه إيمريك لابورت عاد للتدريب مع الفريق الأول بعد تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها في سبتمبر الماضي.

ولم يحدد غوارديولا موعدا لعودة المدافع الفرنسي إلى المشاركة في المباريات. وقبل مباراة سيتي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي أمام بورت فيل فريق الدرجة الرابعة يوم السبت، أكد الإسباني أن لابورت (25 عاما) يتعافى بصورة طيبة لكنه يحتاج لمزيد من الوقت للعودة للمشاركة في المباريات من جديد.

وقال عن ذلك "تدرب مع الفريق لمدة 10 أو 15 دقيقة وتدرب بصورة فردية بعد ذلك وحالته في تحسن.. حالته المعنوية طيبة وسيتدرب بصورة طبيعية معنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. وعندها ستتضح الأمور. غيابه أستمر أربعة أشهر."

ويحتل سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الانجليزي المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز بفارق 14 نقطة عن ليفربول المنفرد بالصدارة.

ولم يتعاقد سيتي مع بديل لقائده فينسن كومباني الذي رحل في نهاية الموسم وفي ظل إصابة لابورت يتوفر أمام جوارديولا خياران فقط في مركز قلب الدفاع وهما جون ستونز ونيكولاس أوتامندي. وغاب أوتامندي عن فوز فريقه 2-1 على إيفرتون في العام الجديد بسبب مرضه وسيغيب أيضا عن لقاء يوم السبت.

وأضاف غوارديولا "لن يلعب غدا لكنه سيعود لصفوف الفريق خلال الأيام التالية." وأشار إلى أن حارس المرمى البرازيلي إيدرسون تعافى بعد أن غاب عن مواجهة إيفرتون بسبب المرض.