زيدان يؤكد غياب هازارد عن السوبر الإسباني في السعودية

المصدر: مدريد - د ب أ

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أن لاعبه البلجيكي إيدن هازارد سيغيب عن صفوف الفريق خلال منافسات كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية بعد أيام قليلة.

وأوضح زيدان أن المهاجم البلجيكي هازارد يعاني من إصابة في القدم ستحرمه من المشاركة في السوبر الإسباني.

ويلتقي الريال فريق فالنسيا يوم الأربعاء المقبل على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة وذلك في الدور قبل النهائي للسوبر الإسباني.

وتقام المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي للبطولة يوم الخميس المقبل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقال زيدان: تأكد غياب هازارد عن كأس السوبر بنسبة 100 بالمئة. لن يشارك معنا في السوبر. يعمل هازارد الآن على استعادة لياقته.

وأعرب زيدان عن أمله في عودة اللاعب سريعا إلى صفوف الفريق بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا في 26 نوفمبر الماضي والتي انتهت بالتعادل 2 - 2 .

وتقام فعاليات كأس السوبر بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتقام المباراة النهائية يوم 12 يناير الحالي على نفس الملعب في جدة.