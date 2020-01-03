فالفيردي يؤكد غياب شتيغن عن مباراة السوبر في جدة

سيغيب الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن عن مباراة برشلونة أمام جاره ومضيفه إسبانيول يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة، بحسب ما ذكر مدربه يوم الجمعة، مضيفا أنه سيغيب على الأرجح عن كأس السوبر الإسبانية الأسبوع المقبل في السعودية.

وقال مدربه إرنستو فالفيردي في مؤتمر صحافي "صحيح أنه يعاني مشكلات في الوتر. لن يكون قادراً على اللعب غدا وفي أس السوبر ستكون صعبة أيضا. سيعود بعد كأس السوبر".

وكان النادي الكتالوني قد ذكر يوم الاثنين أن تير شتيغن (27 عاما و24 مباراة دولية) يخضع لعلاج في ركبته اليمنى. وأضاف أن قرار بدء علاجه كان قد اتخذ بعد المباراة الاخيرة للنادي قبل العطلة الشتوية ضد ألافيس.

وعما إذا كان الحارس الألماني الدولي يحتاج لجراحة، قال فالفيردي "لا أعرف، لست طبيبا. لكننا لم نتحدث عن ذلك. نهدف أن يتحسن ولم نصل إلى هذا الحد". وفي ظل غياب تير شتيغن، سيحل بدلا منه الحارس البديل البرازيلي نيتو.

وتعاقد الحارس البالغ 30 عاما مع برشلونة من فالنسيا الصيف الماضي، لكنه خاض مباراة يتيمة معه ضد إنتر الإيطالي بعد ضمان برشلونة تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. قال فالفيردي "طباعه رائعة في التمارين والحياة اليومية. لا شكوك لدينا حوله".

ويحتل إسبانيول ذيل الترتيب في الليغا، لكنه يأمل في تحقيق مفاجأة أمام المتصدر وحامل اللقب في آخر موسمين، وذلك في المباراة الأولى لمدربه الجديد أبيلاردو الذي حمل ألوان برشلونة مدافعا بين عامي 1994 و2002.

واستبعد فالفيردي رحيل أي لاعب من فريقه بعد انتقال لاعب الوسط كارليس ألينيا على سبيل الإعارة إلى ريال بيتيس "غادر لاعب لكنني لا أفكر برحيل آخرين". ويغيب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو أمام إسبانيول لإصابة بوركه، فيما يستمر تعافي المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من إصابة عضلية بفخذه.