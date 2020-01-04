ريال مدريد يتصدر مؤقتاً بثلاثية خيتافي

اقتنص فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفضل الفوز على مضيفه خيتافي 3 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بلنسية على ضيفه إيبار 1 - صفر. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يلتقي في وقت لاحق مع مضيفه إسبانيول. وتوقف بذلك رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الفرنسي رافاييل فاران الذي شارك في الهدفين الأول والثاني للريال في الدقيقتين 35 و53 قبل أن يختتم الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة.