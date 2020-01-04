سولشاير يفتح النار على رايولا.. ويرفض الرد على فان بيرسي

يعتقد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مينو رايولا وكيل أعمال لاعب وسط فريقه بول بوغبا أخطأ عندما انتقد النادي بصورة علنية وقال المدرب النرويجي إنه سيبحث الأمر مع اللاعب الفرنسي.

وقال رايولا لصحيفة إيطالية إنه لن يتعامل مع يونايتد من الآن فصاعدا واصفا النادي بأنه "بعيد عن الواقع" وإنه سيقضي على مسيرة "دييغو مارادونا وبيليه" لو أنهما انضما إليه.

وعن تصريحات رايولا قال سولشاير إنه لا يعتقد أن لوكيل الأعمال الحق في التعليق على شؤون النادي وأضاف: سأتحدث إلى بول بوغبا عن هذا الأمر، لا أعتقد أنه يفترض بي أن أتحدث إلى أو عن وكلاء أعمال يتحدثون عنا، لكن بول هو لاعب فريقنا واللاعبون هم من يتعاقدون مع وكلاء الأعمال وليس العكس. اللاعبون ينتمون للنادي وليس لوكلاء الأعمال.

وعلى ما يبدو شعر سولشاير بالاستياء أيضا من تصريحات مهاجم يونايتد السابق روبن فان بيرسي الذي انتقد أسلوب المدرب النرويجي بعد هزيمة يونايتد 2-صفر أمام أرسنال الأربعاء الماضي.

وسبق لفان بيرسي، الذي كان يرتدي نفس الرقم الذي لعب به سولشاير قبله في يونايتد، أن فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع يونايتد في 2012-2013.

وقال سولشاير عن اللاعب الهولندي: لا أعرف روبن وهو لا يعرفني. وربما ليس له الحق في انتقاد أسلوبي في الإدارة وأنا لن أتغير، لقد لعب بالقميص رقم 20 الذي كنت أرتديه قبله في يونايتد وهذا كل ما سيأخذه مني تقريبا.