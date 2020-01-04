فان برونكهورست مدرباً لغوانزو آر أند إف الصيني

أعلن نادي غوامزو آر أند إف الصيني لكرة القدم يوم السبت عن تعيين الهولندي، جيوفاني فان برونكهورست، المدير الفني السابق لفينورد الهولندي مديرا فنيا للفريق.

ويتولى فان برونكهورست، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي، مسؤولية الفريق الصيني خلفا للمدرب الصربي دراغان ستوكوفيتش (بيكسي) الذي ترك تدريب الفريق يوم الجمعة، بعدما مني الفريق بست هزائم في آخر ثماني مباريات خاضها بالدوري الصيني.

وكانت حالة الفريق ساءت في الموسم الماضي أيضا، حيث أنهى الموسم في المراكز الأخيرة بالدوري ما تسبب في فسخ التعاقد مع بيكسي بالتراضي بعد أربع سنوات قضاها مع الفريق.

وكان فان برونكهورست، الذي أنهى مسيرته الكروية في صفوف فينورد عام 2010، بدأ مسيرته التدريبية بنفس الفريق في 2011 حيث عمل مدربا مساعدا في فينورد من 2011 وحتى تصعيده لمنصب المدير الفني للفريق في 2015.

وقاد فان برونكهورست فينورد للقب الدوري الهولندي في 2017 ولقب كأس هولندا في 2016 و2018 لكنه رحل عن تدريب الفريق في صيف 2019 وظل بلا عمل على مدار الشهور الستة الماضية.

وتألق فان برونكهورست مع المنتخب الهولندي على مدار 15 عاما من 1996 إلى 2010 وخاض مع الفريق 106 مباريات دولية كما فاز معه بالمركز الثاني في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا حيث خسر النهائي أمام نظيره الإسباني.