كأس إنجلترا: خروج برايتون وأستون فيلا.. وسيتي يتأهل برباعية

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز ساحق 4 - 1 على بورت فايل الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة يوم السبت في الدور الثالث بالبطولة.

وحجزت فرق ليستر سيتي وبورنموث وبورتسموث وفولهام وساوثهمبتون ونوريتش سيتي وبرمنغهام وبيرنلي وميلوال وهال سيتي أماكنها في الدور الرابع للبطولة فيما حرم روشديل ضيفه نيوكاسل من التأهل المبكر للدور الرابع بعدما انتزع تعادلا ثمينا معه يوم السبت في الدور الثالث للبطولة.

على استاد "الاتحاد" في مانشستر ، لقن مانشستر سيتي ضيفه بورت فيل درسا قاسيا وحقق فوزا كبيرا 4 - 1 ليتأهل بجدارة إلى الدور الرابع ويستهل بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في هذه البطولة. وسجل ألكسند زينشينكو وسيرخيو أغويرو وتايلور هاروود بيليس وفيل فودين أهداف مانشستر سيتي في الدقائق 19 و42 و58 و76 فيما سجل توم بوب الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 35.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه وولفرهامبتون لتعاد المباراة على ملعب مانشستر يونايتد في وقت لاحق لتحديد المتأهل منهما إلى الدور الرابع. ولم يجد ليستر سيتي وبورنموث صعوبة كبيرة في التأهل للدور التالي حيث فاز الأول على ويغان 2 - صفر والثاني على لوتن تاون برباعية نظيفة. كما لحق بورتسموث بقافلة المتأهلين للدور الرابع اثر فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه فيلتوود تاون.

وفجر فولهام، الذي ينشط حاليا في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى)، مفاجأة كبيرة وأطاح بفريق أستون فيلا الذي ينشط في دوري الدرجة الممتازة حيث تغلب عليه بهدفين سجلهما أنتوني نوكيارت وهاري آرتير في الدقيقتين 54 و74 مقابل هدف واحد سجله أنور الغازي في الدقيقة 63 . كذلك أطاح شيفيلد وينزداي الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية بمضيفه برايتون الذي ينشط في الدرجة الممتازة بعد التغلب عليه بهدف نظيف سجله آدم ريش في الدقيقة 65.

وقلب هال سيتي تأخره 1 - 2 في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 - 2 على مضيفه روتيرهام يونايتد يوم السبت في الدور الثالث للبطولة. ويدين هال سيتي بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى لاعبه توم إيفيز الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 16 و66 و90 فيما سجل مايكل سميث وكيلي فاسيل هدفي روتيرهام في الدقيقتين 21 و43 . ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد أدم طومسون في الدقيقة 24، ظل روتيرهام متماسكا ولم تستقبل شباكه هدف الفوز لهال سيتي إلا في نهاية المباراة.

وتغلب بيرنلي على بيتربورو يونايتد بأربعة أهداف سجلها جاي رودريغيز في الدقيقتين الثامنة و52 وإيريك بيترس وجيف هيندريك في الدقيقتين 15 و23 مقابل هدفين سجلهما إيفان توني وريكي جيد جونز في الدقيقتين 39 و76 ليتأهل بجدارة إلى الدور الرابع. وسجل جيرمي بيلا هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليقود برمنجهام للفوز على بلاكبيرن 2 - 1 رغم النقص العددي في صفوف برمنغهام بعد طرد إيفان سونييتش في الدقيقة 60.

كما تأهل ميلوال للدور الرابع بالفوز الكبير على نيوبورت 3 - صفر فيما انتهت مباراة بريستول سيتي مع شروسبيري تاون بالتعادل 1 - 1 لتعاد على ملعب شروسبيري.

كما تعادل كارديف سيتي مع كارلايل 2 - 2 وريدينج مع بلاكبول بنفس النتيجة وواتفورد مع ترانمير روفرز 3 - 3. وكان نيوكاسل في طريقه إلى الدور الرابع بفضل الهدف المبكر الذي سجله ميغيل ألميرون في الدقيقة 17 ولكن آرون ويلبراهام منح روشديل التعادل في الدقيقة 79 لتعاد المباراة بين الفريقين على ملعب نيوكاسل. كما تأهل ساوثهمبتون إلى الدور الرابع بالفوز على هيدرسفيلد تاون 2 - صفر ونورويتش سيتي بالفوز على مضيفه بريستون نورث إيند 4 - 2 وأوكسفورد يونايتد بالفوز على هارتلبول 4 - 1 وبرينتفورد بالفوز على ستوك سيتي 1 - صفر.