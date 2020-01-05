كوكوريا ينفي تهمة "العنصرية" ضد مدافع ريال مدريد

نفى مارك كوكوريا لاعب وسط خيتافي استخدام عبارات مسيئة عنصرياً ضد إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد خلال هزيمة فريقه 3-صفر أمام فريق المدرب زين الدين زيدان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.



وأصدر كوكوريا بيانا على "تويتر" ردا على تقارير عن أنه استخدم كلمة "ميكو"، والتي تعني القرد بالإسبانية، خلال مشاحنة مع المدافع البرازيلي، قائلا إنه استخدم كلمة "بيكو" والتي تعني الفم باللغة العامية الإسبانية.



وكتب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عاماً: أود توضيح أنني لم أوجه أي إساءة عنصرية إلى ميليتاو. قلت له ‬أغلق فمك، وأود الاعتذار لأي شخص شعر بالإهانة من ذلك.



ولم يصدر ميليتاو، الذي انضم لريال مدريد من بورتو العام الماضي مقابل 40 مليون يورو، أي تعليق عن الواقعة. ورفض ريال مدريد التعقيب.