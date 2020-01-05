ليفربول يكسب "ديربي ميرسيسايد" بهدف الشاب جونز

تأهل ليفربول للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه الثمين بهدف دون رد على ضيفه وجاره اللدود إيفرتون يوم الأحد في "ديربي ميرسيسايد" الذي جرى ضمن الدور الثالث للبطولة العريقة.

ورغم قرار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بإراحة العناصر الأساسية للفريق مثل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك، لكن هذا لم يقف حائلا دون حسم الفريق الأحمر للديربي.

وتقمص اللاعب الشاب كورتيس جونز دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 71 عبر قذيفة رائعة.

وهذا هو الفوز الثاني لليفربول على إيفرتون في الموسم الحالي، بعدما سبق له أن تغلب عليه 5 - 2 على ملعب آنفيلد ببطولة الدوري.