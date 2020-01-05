سعادة صينية بهدف وو لي في مرمى برشلونة

أشادت وسائل الإعلام الصينية، الأحد، بوو لي الذي سجل هدف تعادل قاتلا لفريقه إسبانيول، السبت، في مرمى برشلونة ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، معتبرة أنه دشن "فصلا جديدا" في كرة القدم الصينية.

وسجل المهاجم البديل هدفا في الدقيقة 88 من المباراة التي استضافها إسبانيول، مانحا فريقه التعادل 2-2، ما أتاح لمتذيل ترتيب الدوري تحقيق مفاجأة كبيرة بالتعادل مع المتصدر وحامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وتداول ملايين المستخدمين ما حققه المهاجم الدولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما منها "ويبو" الموازي لتويتر في الصين. ورأت شبكة "سي جي تي أن" الصينية الرسمية أن وو أصبح أول لاعب صيني يسجل في مرمى برشلونة في مختلف المسابقات على الإطلاق، معتبرة أن ابن الثامنة والعشرين عاما أنعش إسبانيول بمفرده.

وتابعت: لقد دشن فصلا جدا في التاريخ، بالنسبة إلى وو، كانت هذه أمسية ستبقى عالقة في ذاكرته لفترة طويلة. وعلق وو بمنشور على "ويبو" جاء فيه: أمسية مذهلة، عام جديد، بداية جيدة. وكان هذا الهدف الخامس لوو مع فريقه الإسباني منذ انضمامه إلى صفوفه في العام الماضي آتيا من شنغهاي سيبغ.

ولقي وو أيضا إشادة المدرب الجديد للمنتخب الصيني لي تاي في مؤتمره الصحافي الرسمي الأول الأحد، والذي أكد فيه أنه يعتمد على المهاجم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأوضح: هو حاليا اللاعب الصيني الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، تابعت المباراة وهذا الهدف هو موضع فخر بالنسبة إلى كرة القدم الصينية.