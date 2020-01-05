وو لي يسجل هدفاً متأخراً ويحرم برشلونة الابتعاد بالصدارة

فرض فريق إسبانيول التعادل 2 - 2 على ضيفه برشلونة في مباراة ديربي كتالونيا التي جمعت بينهما يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم دافيد لوبيز سيلفا بهدف لإسبانيول في الدقيقة 23 لكن مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 50 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 59 ولكن قبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف البديل الصيني وو لي هدف التعادل القاتل لإسبانيول. ولعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد الهولندي فرانكي دي يونغ لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي وقت سابق اقتنص ريال مدريد الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه خيتافي بثلاثية دون رد لكن برشلونة استعاد القمة سريعاً لكن بفارق الأهداف فقط عن النادي الملكي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، وتوقف رصيد إسبانيول عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.