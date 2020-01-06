أديبايور يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

بات المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور قريبا من العودة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن أديبايور (36 عاما) تم عرضه على أستون فيلا، لتعويض المهاجم البرازيلي ويسلي لاعب الفريق، والذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد إصابته.

وأضافت الصحيفة أن أديبايور أصبح لاعبا حرا بعد رحيله عن نادي قيصري سبور التركي، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ مجانا، وربما يكون حلًا للمشكلة الهجومية التي يعاني منها أستون فيلا بعد إصابة ويسلي.

وسبق لأديبايور أن دافع عن قميص أربعة أندية إنجليزية وهي أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس.