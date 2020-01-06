رونالدو يعيد يوفنتوس إلى الصدارة.. وميلان يتعادل بحضور إبراهيموفيتش

سجل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه يوفنتوس لاكتساح ضيفه كالياري 4 - صفر يوم الاثنين واستعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميلان لكنه لم ينجح في قيادته نحو الفوز ليكتفي الفريق بالتعادل السلبي مع ضيفه سامبدوريا ضمن المرحلة الثامنة عشر للدوري الإيطالي.

وفي مباريات أخرى اكتسح اتالانتا ضيفه بارما 5 - صفر وتعادل بولونيا مع فيورنتينا 1 - 1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، الذي سيكون بإمكانه استعادة القمة حال فوزه على مضيفه نابولي في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب اليانز ستاديوم، تقمص رونالدو دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليوفنتوس. وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة 49 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

ووضع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بصمته بتسجيله ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 وبعد دقيقة واحدة نال رونالدو لقب هاتريك.