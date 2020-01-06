ريال مدريد يفقد بنزيمة وبيل في السوبر الإسباني بالسعودية

سيغيب ثنائي هجوم ريال مدريد كريم بنزيمة وغاريث بيل عن كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية هذا الأسبوع.



وأكد النادي في بيانين منفصلين غياب المهاجمين، اللذين شاركا في التشكيلة الأساسية خلال الفوز 3-صفر على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم السبت، عن البطولة ذات المكافآت المربحة.



ويعاني بنزيمة من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية بينما أصيب بيل بعدوى في الصدر ولن يكفي الوقت للتعافي قبل البطولة.



وانضم الثنائي إلى زميلهما إيدن هازارد، الذي أصيب في الكاحل، بجانب مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة ورودريغو مهاجم فالنسيا (يعاني الاثنان من مشاكل بالركبة) في قائمة أبرز الغائبين عن البطولة الرباعية.



وكانت كأس السوبر الإسبانية تقام من مباراة واحدة بين بطلي الدوري وكأس الملك لكن الاتحاد الإسباني أعلن في نوفمبر عن تغيير نظامها بعد توقيع اتفاق لإقامة البطولة في السعودية لمدة ثلاث سنوات.



ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في قبل النهائي في جدة يوم الأربعاء بينما يلعب برشلونة ضد أتليتيكو مدريد في اليوم التالي ثم يقام النهائي يوم الأحد المقبل.