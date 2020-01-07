أوباميانغ يرغب بإعادة أرسنال إلى القمة

أكد بيير-إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال أنه سيبقى مخلصا للنادي ويريد مساعدته على حصد الألقاب والعودة إلى القمة رغم تكهنات عن رغبة المهاجم الغابوني في الرحيل بسبب تراجع نتائج النادي اللندني.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 21 جولة ويتأخر بتسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال أوباميانغ قبل الغياب بسبب المرض عن الفوز 1-صفر على ليدز يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين: يحب الناس كتابة القصص وهم في حاجة إلى التركيز على ما يحدث في الملعب. يتحدث الناس كثيرا وبشكل مبالغ فيه. وأضاف: أنا قائد أرسنال وأنا أحب هذا النادي. أنا ملتزم ولدي رغبة في إعادته إلى موقعه الذي يستحقه في القمة.

ولم يمدد أوباميانغ بعد عقده مع أرسنال إذيرتبط في الوقت الحالي بتعاقد حتى العام المقبل وتحديداً صيف 2021. وانضم بيير - إيميريك في يناير 2018 إبان تواجد المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر في صفقة قياسية للنادي آنذاك مقابل 56 مليون جنيه إسترليني.