وصول برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى السعودية للمشاركة في "السوبر"

وصل نادي برشلونة بالإضافة إلى فريق أتلتيكو مدريد، مساء يوم الثلاثاء، إلى جدة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تنطلق يوم الأربعاء بمشاركة أربعة أندية.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة، صورا من وصول بعثة النادي الكاتالوني، الذي وصل بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى وصول أتلتيكو.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم الخميس، على أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا، يوم الأربعاء، وسيقام النهائي يوم الأحد، وتلعب جميع المباريات على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.