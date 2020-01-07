ريال مدريد يبحث عن لقبه "الآسيوي" السادس في السعودية

يدخل ريال مدريد بطولة السوبر الإسباني في السعودية، بذكريات مميزة يمتلكها النادي الأكثر فوزا بلقب دوري أبطال أوروبا "13 مرة"، إذ يبحث نادي العاصمة الإسبانية عن لقبه السادس في قارة آسيا، عندما يدشن مشواره في السوبر بمواجهة فالنسيا.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة" لقاء ريال مدريد ضد فالنسيا، يوم الأربعاء، في نصف نهائي السوبر الإسباني الذي يقام لأول مرة في السعودية، بمشاركة أتلتيكو مدريد وبرشلونة أيضا، ويواجهان بعضهما يوم الخميس.

وسيبحث ريال مدريد عن لقبه السادس في آسيا، وهي القارة التي تركت ذكريات مميزة للفريق، إذ تمكن خلال مشاركاته الماضية من تحقيق لقبي "إنتركونتيننتال"، بالإضافة إلى 3 بطولات كأس العالم للأندية.

وبدأت مسيرة "الميرينغي" الجيدة في القارة الصفراء منذ 1998، عندما فاز في طوكيو اليابانية على فاسكو دي غاما البرازيلي في نهائي " إنتركونتيننتال" بهدفين مقابل هدف، لكنه خسر ذات اللقب في عام 2000 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لهدف، قبل أن يفوز بلقب "إنتركونتيننتال" مجددا في 2002 باليابان على حساب أوليمبيا في البارغوياني.

وبعد 2002 غاب ريال مدريد لسنوات طويلة عن المنافسات الرسمية في آسيا، حتى عام 2016، عندما عاد للتتويج بلقب مونديال الأندية في اليابان على حساب كاشيما الياباني.

وحقق ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية مجددا في 2017 و2018 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على حساب غريميو البرازيلي والعين الإماراتي.

ويبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن لقب جديد في آسيا، ويأمل ريال مدريد أن يقف معه حظه الجيد في القارة، عندما يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.