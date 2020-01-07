غوارديولا يتوقع عودة ساني إلى سيتي قريباً

توقع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عودة الألماني الدولي ليروي ساني الذي تعرض إلى إصابة خطيرة مطلع الموسم الجاري، في الشهر المقبل.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي الإنجليزي، قال بيب : ركبته تبدو جيدة ولن يستغرق الأمر طويلا حتى يتمكن من العودة مرة أخرى إلى التدريبات، أعتقد خلال الأسابيع المقبلة.

وكان ساني، الذي سيتم عامه الرابع والعشرين يوم السبت المقبل، قد أُصِيب في أغسطس من العام الماضي بتمزق في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى.

وأشار غوارديولا إلى أنه تحدث مع ساني قبل أيام قليلة ، وأضاف:وقال لي إنه يتدرب وحده بالكرة ويشعر بأن حالته جيدة على نحو لا يمكن تصديقه.

ويستمر عقد ساني الذي يلعب في مركز الجناح مع مانشستر حتى نهاية يونيو 2021، وتدور تكهنات منذ فترة طويلة حول انتقال ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.