ليفربول يجني 105 ملايين دولار من "نايكي" في العام

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء توقيع عقد مع شركة "نايكي" للملابس والمستلزمات الرياضية، يستمر "لعدة أعوام" اعتبارا من الموسم المقبل.

ولم يعلن ليفربول التفاصيل المالية للعقد لكن تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن النادي حامل لقب دوري أبطال أوروبا والمتصدر الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، سيجني 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار) في العام.

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه على الإنترنت: يسر نادي ليفربول الإعلان عن التعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية، لتزويد الفريق بقميص الموسم الجديد 2020 - 2021.

واعتبارا من أول يونيو 2020، تبدأ الشركة الأميركية في تصنيع أطقم اللعب والتدريب لليفربول في الموسم الجديد. وقال بيلي هوغان المدير الإداري في ليفربول :تعد أطقم فرقنا، جزءا مميزا من تاريخنا وهويتنا. نرحب بشركة نايكي ضمن عائلة ليفربول..كعلامة تجارية، تعكس نايكي طموحاتنا في تحقيق النمو، ونتطلع للعمل معهم لتوسيع قاعدتنا الجماهيرية.

وأضاف هوغان :نود التوجه بالشكر لشركة نيو بالانس على دعمهم لنا منذ عام 2015، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

وعلق بيرت هويت نائب رئيس شركة نايكي، قائلا :يتمتع ليفربول بتراث وهوية. نسعى للوصول إلى مستقبل مشرق للغاية مع النادي. نتطلع لإقامة شراكة مع ليفربول لخدمة اللاعبين والجماهير.