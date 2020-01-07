مباراة لأساطير الكرة على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري على حضور مباراة أساطير العالم في كرة القدم التي أقيمت الاثنين بسفح الأهرامات على هامش فعاليات حفل الاتحاد الإفريقي "الأفضل" لعام 2019 المقرر إقامته الثلاثاء بمدينة الغردقة.



وقدم وزير الشباب والرياضة المصري التحية لأساطير العالم في الساحرة المستديرة بين شوطي المباراة التي جمعت أكثر من 30 نجماً عالمياً.

ورحب أشرف صبحي بجميع ضيوف حفل "الأفضل" ، وأساطير كرة القدم من مختلف الدول المشاركين في الحفل، مقدماً الشكر والتقدير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة حفل الأفضل لعام 2019 بمصر، ولجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" على حرصه على حضور الحفل، والفعاليات المصاحبة له.



وضم الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاتة، دروغبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديغا، رابح ماجر"، ومعهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".



والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزار، كافو، فيرون، غوميز، أوكوشا، جيرمي ، الأخضر بلومي، ومعهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له الثلاثاء بمدينة الغردقة.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، إذ ضمت كلاً من محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا