وصول ريال مدريد وفالنسيا إلى جدة استعداداً لـ"السوبر"

وصل ريال مدريد الإسباني ومواطنه فالنسيا إلى جدة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، وذلك للمشاركة في بطولة كأس سوبر إسبانيا التي تقام في السعودية.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر" صور وصول الفريقين إلى جدة دون بعض اللاعبين الذين تعرضوا إلى إصابات في الأسابيع الماضية وأبرزهم البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل من ريال مدريد.

وينتظر أن يصل برشلونة وأتلتيكو مدريد في وقت لاحق قبل خوض المباراة الثانية والتي ستؤهل الفائز لملاقاة المنتصر من مواجهة ريال مدريد وفالنسيا.