تغريم لاتسيو بسبب هتافات مشجعيه العنصرية تجاه بالوتيلي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تغريم نادي لاتسيو 20 ألف يورو إثر قيام عدد من مشجعيه بتوجيه هتافات عنصرية ضد ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا، خلال مباراة الفريقين في الدوري يوم الأحد الماضي.

وتوقف اللعب لدقائق خلال الشوط الأول من المباراة على ملعب "ريغامونتي" معقل فريق بريشيا، بعدما طلب بالوتيلي، المهاجم الإيطالي ذو الأصول الغانية من الحكم الانتباه للهتافات المسيئة من المدرجات.

وجرى توجيه تحذير للجماهير عبر الإذاعة الداخلية للاستاد، وبعدها نشر بالوتيلي رسالة عبر حسابه في "إنستغرام" ذكر فيها "مشجعو لاتسيو الذين كانوا متواجدين في الاستاد اليوم، عار عليكم!".

وطالبت رابطة الدوري الاتحاد الإيطالي للعبة بإجراء مزيد من التحقيقات بشأن الأحداث، كما جرى تغريم لاتسيو كذلك بسبب قذف عبوة بلاستيكية فارغة من مدرجات مشجعيه إلى أرضية الملعب.