دي بروين: غوارديولا هزم مانشستر يونايتد بـ"15 دقيقة"

كشف كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي أن المدرب بيب غوارديولا احتاج 15 دقيقة فقط للخروج بخطة الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم.

وفضل غوارديولا اللعب بدون مهاجم صريح في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ليمنح دي بروين وزميله في خط الوسط برناردو سيلفا المجال للتقدم للهجوم وهو ما أثمر حين هز سيتي الشباك ثلاث مرات قبل الاستراحة.

وقال دي بروين لوسائل إعلام بريطانية عن خطة اللعب "بدون مهاجم صريح" في مباراة الذهاب: تدربنا عليها خططيا لمدة 15 دقيقة في الصباح. هذا ما يتعلق بالأمر. لقد فعلناها عدة مرات من قبل أمام فرق تفضل اللعب بطريقة رجل لرجل مثل كارديف سيتي ويونايتد وعلى ملعب برشلونة وأدينا بهذه الطريقة في العام الأول مع جوارديولا... فعلنا هذا عدة مرات.

ورغم أن هذا المركز غير معتاد بالنسبة لسيلفا فإنه أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 17 ثم ضاعف رياض محرز الغلة لسيتي قبل أن يضع أندرياس بيريرا الكرة في مرماه بطريق الخطأ.وقلص يونايتد الفارق عن طريق المهاجم ماركوس راشفورد في الدقيقة 70 ليبقي على حظوظ يونايتد في المواجهة بين الفريقين.

وأضاف دي بروين: برجوع برناردو للخلف أصبحنا أربعة في مواجهة ثلاثة في وسط الملعب لذا كان عليهم الاختيار. فلو تقدم أحد مدافعيهم فانه سيترك خلفه المزيد من المساحات. وإذا لم يفعلوا سيكون برناردو حرا دون رقابة. هذا ما حاولناه. أعتقد أننا لعبنا جيدا بشكل عام.

وسيستضيف سيتي، الذي لم ينجح في مواجهة طريقة الهجمات المرتدة التي طبقها يونايتد ليخسر أمامه 2-1 في الدوري على ملعب الاتحاد في ديسمبر الماضي، جاره وغريمه في إياب قبل النهائي في 29 يناير.