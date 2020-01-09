أرتيتا يتوقع سوق انتقالات هادئة لناديه

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، إنه يتوقع سوق انتقالات شتوية هادئة بالنسبة لناديه في يناير الجاري.

وأوضح المدرب الإسباني أنه "سوف ندرس الخيارات"، لكنه سيركز بشكل أكبر على الحفاظ على لاعبيه البارزين، ومنهم بيير-إيمريك أوباميانغ.

وقال أرتيتا في تصريحات للصحافيين "أعتزم إبقاء أوباميانغ لأنني أدرك أننا لو نجحنا في إبقائه معنا، سنكون أكثر قوة وأقرب من تحقيق الانتصارات، أنا واثق من أنه سعيد للغاية هنا، لأن هذا هو ما يقوله لوسائل الإعلام".

وتابع "لا أتوقع أشياء كبيرة (في سوق الانتقالات). وإذا وجدنا شيئا ما يساعدنا على المضي قدما في الموسم بمزيد من التوازن في جوانب محددة، فإننا سوف ندرس الخيارات المتاحة".

ويعيش أرسنال موسما مخيبا للآمال حتى الآن، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.