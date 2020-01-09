المدير الرياضي لبايرن يرفض التعاقد مع ساني

قال حسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه ليس سعيدا بطلب هانسي فليك المدير الفني للفريق بالتعاقد مع لاعبين جدد من خلال وسائل الإعلام، واستبعد التعاقد مع الجناح الألماني ليروي ساني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويواجه فليك العديد من الإصابات، ووصف، يوم الأربعاء، موقف اللاعبين بالسيئ للغاية، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" إن الفريق بحاجة لظهير أيمن وجناح.

وقال حميدزيتش للصحافيين في معسكر الفريق الشتوي: تفاجأت بتخطيط الفريق عبر وسائل الإعلام. أنا فقط لا أحبذ التخطيط للفريق عبر وسائل الإعلام.

ولكن حميدزيتش اعترف أيضا بأنه لا يوجد أي خلاف عندما يتعلق الأمر بالحاجة لوجوه جديدة في الفريق- بينما حذر من أن فترة الانتقالات الشتوية فترة صعبة فيما يتعلق بالحصول على لاعبين جدد.

وقال حميدزيتش: أريد مساعدة المدرب. نبحث عن الخيارات المتاحة، ولكنه من الصعب تقوية الفريق. اللاعبون الكبار لا يسمح لهم بالرحيل خلال هذه الفترة.

وأكد حميدزيتش أن مستقبل بايرن ميونخ لا يعتمد على ظهير أيمن وقال إنهم غير قريبين من التعاقد مع لاعب. وقال أيضاً إن ساني ليس قضية حالياً خاصة أن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي مازال يتعافى من إصابته الخطيرة في الركبة.

ويحتل بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني سبع مرات متتالية، المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن لايبزغ المتصدر. ويستأنف بايرن ميونخ مبارياته في الدوري يوم 19 يناير بمواجهة هيرتا برلين. ومازال بايرن ينافس أيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.