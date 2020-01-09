تعثر مفاوضات انتقال تشاكا إلى هيرتا برلين

كشفت قناة "سكاي سبورتس" عن تعثر مفاوضات الانتقال المحتمل للسويسري غرانيت تشاكا من نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إلى هيرتا برلين الألماني بعدما وجد الأخير في مورغان سانسو بديلاً للاعب الفريق اللندني.

وأوضحت "سكاي سبورتس" أن السويسري الدولي لا يزال أمامه عرض مغر من النادي الألماني، لكنه يميل بشكل واضح في الوقت الراهن إلى البقاء في أرسنال. بحسب ما أكده المدير الفني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، في بداية العام الحالي.

وأفاد أرتيتا بأنه يعتقد أن لاعب خط الوسط سيبقى في النادي اللندني ولن ينتقل إلى هيرتا، وتابع: أعتقد أنه سيبقى مع أرسنال. بينما صرح مدير أعمال تشاكا صرح بأن اللاعب طالب ناديه الإنجليزي بالموافقة على انتقاله إلى هيرتا برلين.