فالفيردي يتحدث عن نظام السوبر الجديد.. وكارفخال: تقدم بشكوى

رد دانيال كارفخال، مدافع ريال مدريد، عن انتقادات مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي الذي فضل الشكل القدم لكأس السوبر الإسباني، بدلا من خوض 4 أندية للبطولة.

وكان فالفيردي أوضح في مؤتمر صحافي خاص بلقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، أن الشكل الجديد لكأس السوبر الإسباني ليس محببا بالنسبة له، مضيفا أن لو كان الأمر عائدا له لأبقى الشكل القديم.

وفي رده على فالفيردي، قال كارفخال: الاتحاد الإسباني أعلن الشكل الجديد لبطولة كأس السوبر منذ فبراير الماضي، وإن لم يكن يعجبه فليتقدم بشكوى.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفقا في الماضي على إقامة كأس السوبر الإسباني في جدة بنظامها الجديد والذي يشمل وجود 4 أندية وهي برشلونة وفالنسيا، بطلا الدوري والكأس، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.