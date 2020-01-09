مخاوف أمنية تجبر لاعب أياكس على مغادرة قطر

قال أياكس أمستردام المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم إن الدولي الأميركي سيرجينيو ديست غادر معسكرا تدريبيا للفريق في قطر وعاد إلى هولندا لمخاوف أمنية.



وجاءت هذه الخطوة من جانب اللاعب المولود في هولندا عقب إلغاء المنتخب الأميركي معسكرا كان مخططا في قطر بعد ضربة جوية أميركية على مطار بغداد، أسفرت عن مقتل قائد إيراني بارز.



وقال أياكس على موقعه على الإنترنت: ديست طلب السماح له بمغادرة المعسكر التدريبي في قطر. شعر بعدم الارتياح. أياكس يتفهم طلبه وتوجه بالطائرة إلى الوطن حيث سيواصل المران مع اللاعبين الاحتياطيين.



واختار المدافع ديست في أكتوبر الماضي اللعب للمنتخب الأميركي بدلا من هولندا. وخاض اللاعب، المولود لأب أميركي ويبلغ عمره "19" عاما، ثلاث مباريات مع منتخب الولايات المتحدة.