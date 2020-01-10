أتلتيكو يقصي برشلونة ويواجه ريال مدريد في نهائي السوبر

فجر أتلتيكو مدريد مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على برشلونة 3 - 2 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين اليوم الخميس في الدور قبل النهائي من منافسات السوبر الإسباني، التي تحتضنها السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة ) في جدة.

وافتتح البديل كوكي التسجيل لأتلتيكو مدريد من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 51 قبل أن يضيف زميله النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم 2 - 1 في الدقيقة 62 .

بعدها تعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله ألفارو موراتا من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ثم سجل زميله أنخل كوريا هدف الفوز 3 - 2 لأتلتيكو في الدقيقة 86 .

وألغى الحكم خوسيه لويس جونزاليس هدفين لبرشلونة من ميسي وجيرارد بيكيه في الدقيقتين 60 و74، إثر اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) وذلك بداعي لمسة يد وتسلل، على الترتيب.

وجاءت خسارة برشلونة بمثابة صدمة لشريحة كبيرة من الجماهير السعودية التي كانت تأمل في استضافة الكلاسيكو المثير بين عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، بمشاركة النجم ميسي.

وتأهل أتلتيكو مدريد بذلك للقاء ريال مدريد في النهائي يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه، حيث كان ريال مدريد قد صعد للنهائي بفوزه على فالنسيا 3 - 1 الأربعاء في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.