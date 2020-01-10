كلوب يكشف عن تعليماته قبل مواجهة توتنهام في قمة الجولة

قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه يرغب في أن يتحلى لاعبوه بصورة الفريق "الذي يصعب توقعه"، وذلك لدى تعامله مع المواجهة المرتقبة أمام مضيفه توتنهام يوم السبت.

ويحل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ضيفا على توتنهام، الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي، حيث يواصل ليفربول التقدم نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة. وفي موسم 2013 - 2014 كان مورينيو قد قاد تشيلسي للفوز على ليفربول 2 - صفر في الدوري، وهي الهزيمة التي كلفت ليفربول اللقب حينها، كما شكل مورينيو عقبة صعبة أمام ليفربول خلال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد.

وقال كلوب في تصريحاته للصحفيين يوم الجمعة "هي مباراة يخوضونها على ملعبهم، وفي هذه الحالة، عادة ما يحاولون ويصنعون الفرص ويحققوا نتائج إيجابية."

وأضاف "لا يمكننا التأكد مما سيقدمونه، ولكن يمكننا التفكير بشأن ما قدمه (مورينيو) أمامنا، مع مانشستر يونايتد." وتابع "نرغب في أن نكون فريقا لا يمكن توقعه، لذلك علينا أن نكون كذلك في هذه المباراة. علينا تقديم أشياء لا يمكنهم الاستعداد لها".

ورغم تأخر توتنهام بفارق 28 نقطة خلف ليفربول، قال كلوب إن توتنهام ومدربه هما منافسان قويان. وأضاف كلوب "إنه فريق منظم للغاية، ويكثف تركيزه في الجانب الدفاعي. الفريق يتمتع بإمكانيات فنية ولا يكتفي بذلك (الدفاع) فقط. فهو يضم العديد من اللاعبين في خط الوسط الذين يمكنهم صناعة الفرص".