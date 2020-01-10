ميسي: الانتقادات ضد فالفيردي بعد الهزائم "طبيعية"

وصف نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني الانتقادات التي يتعرض لها مديره الفني إيرنستو فالفيردي لدى خسارة الفريق في أي مباراة بأنها "طبيعية" مشيرا إلى أن الناس تلجأ إلى توجيه الانتقادات للمدرب في حالة الخسارة.

وفقد برشلونة فرصة الدفاع عن لقبه في السوبر الإسباني إثر خسارته 2 - 3 أمام أتلتيكو يوم الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر المقامة حاليا بمدينة جدة. وينتظر أن تحوم الشكوك حول مستقبل فالفيردي مع الفريق في الأيام المقبلة بعد تعرض الفريق لهذه الهزيمة.

وقال ميسي بعد المباراة: "هذا أمر طبيعي عندما يتعرض الفريق لهزيمة أو لا يحقق أهدافه أو عندما يقول الناس إن فريقهم لا يلعب بالطريقة التي يريدها الجمهور أو التي يريدها الفريق. علينا أن نكون أكثر تماسكا واتحادا من أي وقت سابق وأن نكون أقويا كفريق ونتحرك للأمام".

وأضاف: "الموقف صعب لأننا فقدنا لقبا كنا نريده ... أردنا الكفاح للفوز باللقب ولكننا تلقينا لطمة قوية بالخروج من المسابقة. وقوة الصدمة كانت للطريقة التي ودعنا بها البطولة".

وأوضح: "كنا متفوقين للغاية على مدار 80 دقيقة ولكننا خسرنا اللقاء بسبب أخطاء في الدقائق الأخيرة اهتزت من خلالها شباكنا مرتين ليقلب أتلتيكو نتيجة المباراة لصالحه في الدقائق العشرة الأخيرة. وسواء كان هذا عادلا أو لا، خسرنا المباراة".

وأضاف: "الحقيقة هي أننا نواصل العمل ونواصل السعي لتحسين مستوانا. الآن ، سيكون لدينا عدد أكبر من الأيام من أجل الاستعداد للمباراة التالية وأن نفكر في مبارياتنا القادمة بالدوري الإسباني".

وأشار ميسي: "لدينا الكثير لنطوره. ولكننا في المركز الأول بالدوري. حان الوقت الآن لنحسن مستوانا".

وأضاف ميسي: "علينا أن نحسن مستوانا وندرك هذا تماما. أعتقد أننا تقدمنا خطوة إلى الأمام في هذه المباراة أمام أتلتيكو. ندرك أننا لم نقدم بعض الأشياء بالشكل الذي كان يتوجب علينا في هذه المباراة".