زيدان يحذر لاعبي ريال مدريد من الثقة الزائدة في نهائي السوبر الإسباني

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم السبت أنه بات مدربا يتمتع" بأفضلية" في هذه المرحلة بشكل يفوق ما كان عليه خلال فترته السابقة مع النادي الملكي، مؤكدا أنه مقتنع للغاية بما يقوم به مع فريقه في الوقت الراهن.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل مباراة فريقه المرتقبة غدا الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية: "في الحقيقة هذا صحيح، أرى نفسي أفضل كمدرب، وأتقدم بشكل جيد، في الحياة نتعلم من المواقف ومن الناس الذين يحيطون بنا، أحرز تقدما كمدرب، كما أتقدم أيضا على المستوى الشخصي، هذا هو هدفي".

وأضاف زيدان قائلا: "أنا هنا لكي أعمل، يروق لي ما أقوم به، أتقدم بقوة وباقتناع بما أقوم به في الملعب". وأشار إلى أن شيئا لم يتغير داخل ريال مدريد سوى الأشهر الثمانية التي ابتعد فيها عن الفريق، وتابع قائلا: "هي فقط الأشهر الثمانية، الفريق لم يتغير على الإطلاق، خلال مسيرة اللاعبين تكون هناك لحظات معقدة، وخاصة بعد الفوز بالكثير من الأشياء، ولكن هذه هي الحياة الطبيعية للاعب كرة القدم، أؤمن فقط بالعمل، في كل يوم وبصبر".

وعلى جانب آخر، طالب زيدان لاعبيه بان يكون كل تركيزهم في مباراتهم المرتقبة غدا أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

كما شدد على أهمية تحلي لاعبي ريال مدريد بالحذر في المباراة وعدم الاعتماد على الفوزين اللذين حققهما النادي الملكي على جاره أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام السابقة. واستطرد قائلا: "كل مباراة لها طابعها الخاص، لقد حققنا الفوز أمام أتلتيكو مدريد، كما خسرنا أيضا، غدا كل شيء سيكون مختلفا".

وأكمل زيدان قائلا: "إنه فريق يتمتع بالقوة دائما، يدافع بشكل جيد للغاية، ندرك ماهية المباراة التي تنتظرنا غدا، نعرف أنها ستكون مباراة مختلفة عما لو كانت أمام برشلونة، ولكنهما فريقان جيدان وجاهزان للغاية". وقلل زيدان من أهمية هزيمة برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد ومن أهمية الانتقادات الموجهة لمدرب النادي الكتالوني، إرنستو فالفيردي.

وأضاف المدرب الفرنسي قائلا: "ما يحدث مع فالفيردي يحدث معنا جميعا نحن المدربين، لا أريد أن أقحم نفسي في هذا الأمر، هذا هو حال المباريات، كنت أعتقد أن برشلونة سيفوز بالمباراة ولكن لم يحدث، لأن أتلتيكو مدريد ظل ينافس بشكل جيد حتى النهاية، هذه هي كرة القدم، يمكن أن يحدث كل شيء حتى الدقيقة الأخيرة".

ورفض زيدان تقييم الشكل الجديد لبطولة السوبر الإسبانية والتي أصبحت تقام بمشاركة أربعة فرق على عكس المتبع في السنوات السابقة، حيث كانت تجمع بين بطلي الدوري والكأس. واختتم زيدان قائلا: "الاتحاد أقرها على هذا النحو، علينا أن نقبلها هكذا، كنا محظوظين بالحصول على فرصة للعب وسنستغلها، نرغب في الفوز بجميع المنافسات التي نلعب فيها".