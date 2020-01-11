فليك يدافع عن مطالبته بضم لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية

دافع هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن مطالبته للنادي بضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، ووصف هذه المطالبة بأنها مناسبة.

وفي أعقاب انتهاء المعسكر التدريبي للنادي، قال فليك: "لقد بررت رأيي بأمانة وبشكل موضوعي، وما يعنيني دائما هو النادي".

وغاب العديد من اللاعبين المهمين في بايرن بسبب الإصابة، عن معسكر تدريب الفريق، كما أن هناك قائمة طويلة من الغائبين عن مباراة بايرن أمام هيرتا برلين في مستهل الدور الثاني من الدوري والتي تقام في غضون أسبوع.

وأوضح فليك، مدافعا عن طلبه إلى النادي ضم لاعبين اثنين على الأقل في هذه الفترة: "جميعنا لديه أهداف كبيرة، ويجب علينا في نهاية المطاف أن نضع أساسا لهذه الأهداف، فوضع الإصابات سيئ".

وأضاف: "هذا هو السبب في وجود فترة الانتقالات الشتوية لتنظيم الأمور بعض الشيء، وودت أن أعبر عن ذلك".

ولم يحظ مطلب فليك عبر وسائل الإعلام باستقبال جيد لدى حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، الذي اتسم رد فعله بالاستياء خلال معسكر تدريب الفريق.

وأثناء عودة الفريق من معسكر، قال فليك خلال توجه الفريق إلى مدينة نورنبرغ عن رد فعل حميدتش: "لا أريد أن أعقب على ذلك أو أفسره"، واكتفى بالقول إن مثل هذه المطالب ترتبط بالموقف، مشيرا إلى أن ما يهمه هو الموقف العام للفريق.

وطالب فليك، 54 عاما، بضم مدافع أيمن وطرف هجوم إلى النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا. يشار إلى أن بايرن سيخوض مباراة تجريبية أمام نورنبرغ، نادي الدرجة الثانية، يوم السبت.

وبسبب الإصابات، سيغيب عن بايرن في بداية الدور الثاني من الدوري كل من ثلاثي الدفاع نيكلاس زوله وخافي مارتينيز ولوكاس هيرنانديز، بالإضافة إلى طرفي الهجوم كينغسلي كومان وسيرجي نابري اللذين لم يستعيدا اللياقة بعد، كما سيغيب عن مباراة هيرتا، اللاعب الدولي جوشوا كيميش بسبب الإيقاف.