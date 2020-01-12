أغويرو يتجاوز هنري.. ويصبح الأجنبي الأكثر تسجيلاً في الدوري الإنجليزي

أصبح سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الأكثر تسجيلاً للأهداف بين اللاعبين الأجانب في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما هز الشباك ثلاث مرات ضد أستون فيلا يوم الأحد.



وبدأ المهاجم الأرجنتيني المباراة متأخرا بهدف وحيد عن الفرنسي تييري هنري الذي سجل 175 هدفا مع أرسنال.



وسجل أغويرو في الشوط الأول ليعادل الرقم القياسي ثم هز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 57 ليضع سيتي في المقدمة 5-صفر باستاد فيلا بارك، قبل أن يضيف السادس.



وسيكون هدفه التالي تجاوز حصيلة فرانك لامبارد التي تبلغ 177 هدفا في الدوري الممتاز ليتقدم للمركز الثالث في الترتيب.