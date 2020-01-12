ليفربول يقهر توتنهام ويواصل الابتعاد بالصدارة

عزز فريق ليفربول تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه توتنهام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

ورفع ليفربول، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن. وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره التاسع عشر مقابل التعادل في مباراة وحيدة. فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لتوتنهام في الدوري وهي الخسارة الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم بشكل عام مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط حتى كشر ليفربول عن أنيابه الهجومية وكان قريبا من تسجيل الهدف الأول عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي توتنهام إلى روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء من الناحية الذي انفرد بالحارس باولو غازانيغا ليسدد كرة رائعة أبعدها جافيتي تاجاناجا، مدافع توتنهام، من على خط المرمى لترتد تشامبرلين مرة أخرى ليسددها مرة أخرى ولكنها اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن يمسكها الحارس. ورد توتنهام في الدقيقة الخامسة عندما سدد لوكاس مورا كرة رضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحاس أليسون بيكر. وفي الدقيقة السابعة انطلق هيونغ مين سو بالكرة من الناحية حتى وصل على حدود منطقة جزاء ليفربول وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس بيكر.

بعد تلك الهجمة، فرض فريق ليفربول سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته لإيجاد ثغرة في دفاع توتنهام لشن الهجمات، في المقابل تراجع توتنهام لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة. ومع ذلك، هدأ إيقاع اللعب قليلا لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 13 عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي ليفربول استلمها ديلي آلي على صدره ودخل منقطة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية علت العارضة. وفي الدقيقة 23 كاد ليفربول أن يسجل هدف التقدم عندما لعب جوردان هيندرسون الكرة داخل منطقة جزاء توتنهام ارتقى إليها فيرجيل فان دايك وقابلها بضربة رأس لكن الحارس غازانيغا تألق وتصدى للكرة.

واستمرت محاولات ليفربول بحثا عن اختراق دفاع توتنهام لكنه فشل في ذلك بسبب التكتل الدفاعي للاعبي توتنهام ويقظتهم وهو ما أدى إلى اختفاء الخطورة على المرميين حتى جاءت الدقيقة 35 والتي كادت ان تشهد تسجيل ليفربول لهدف التقدم عندما مرر فيرمينو كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها ساديو ماني بضربة خلفية مزدوجة لكنها علت العارضة. وفي الدقيقة 37 سجل ليفربول هدف التقدم عندما استلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة جزاء توتنهام ليمررها إلى فيرمينو في الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى إلى لتعانق الشباك. وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 43 عندما توغل بالكرة من الناحية اليمنى وراوغ مدافعي توتنهام قبل أن يسدد كرة قوية مرت على يسار الحارس غازانيغا. ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فريق ليفربول محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، في الوقت نفسه حاول فريق توتنهام مبادلة ليفربول للهجمات من أجل تعديل النتيجة.

وكاد توتنهام أن يعادل النتيجة في الدقيقة 57 عندما انطلق ديلي آلي بالكرة ودخل منطقة الجزاء لكن فان دايك قطع الكرة لتصل إلى سيرج أورييه داخل منقطة الجزاء حيث سدد كرة قوية تصدى لها بيكر. ورد ليفربول في الدقيقة التالية عندما مرر فيرمينو الكرة برأسه إلى صلاح الذي أعادها لفيرمينو داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس غازانيغا. وأنقذ غازانيغا، فريق توتنهام، من تلقي الهجف الثاني في الدقيقة 65 عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء توتنهام ارتقى إليها ماني وقابلها بضربة رأس لكن غازانيغا تألق وأوقفها قبل أن يشتتها الدفاع. وفي الدقيقة 75 أهدر هيونغ مين سون فرصة هدف مؤكد لتوتنهام عندما مرر لوكاس مورا الكرة إلى سون، الخالي من الرقابة، داخل منطقة جزاء ليفربول لكنها أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن دون وجود خطورة حقيقية على المرميين حتى جاءت الدقيقة 82 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل لتوتنهام عندما مرر سيرجي أورييه كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الست ياردات قابلها إيريك لاميلا بتسديدة قوية لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى. وكاد ديفوك أوريغي أن يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عندما اخترق منطقة جزاء توتنهام وسدد كرة قوية تصدى لها غازانيغا ببراعة. ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول 1 - صفر.