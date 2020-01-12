مانشستر سيتي يكتسح أستون فيلا بسداسية

سجل سيرخيو أغويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لاكتساح مضيفه أستون فيلا 6 - 1 يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز واتفورد على بورنموث 3 / صفر.

وسجل أغويرو أهدافه الثلاثة في الدقائق 28 و57 و81، وأضاف رياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 18 و24 وغابريل جيسوس هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل أنور الغازي هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبالأهداف الثلاثة التي سجلها أجويرو اليوم أصبح أفضل هداف من خارج بريطانيا العظمى مسجلا 177 هدفا وتفوق على الفرنسي تيري هنري الذي سجل 175 هدفا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة وقفز من المركز الثالث للمركز الثاني، بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق واتفورد على مضيفه بورنموث 3 - صفر. وسجل أهداف واتفورد عبد الله دوكوري وتروي دييني وروبرتو بيرييرا في الدقائق 42 و65، والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع واتفورد رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.