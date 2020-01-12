ملقا يقيل مدربه بسبب فيديو فاضح

أعلن ملقا المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه فيكتور سانشيز ديل أمو بعد أربعة أيام من إيقافه بسبب انتشار فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال ملقا في بيان يوم السبت: قرر ملقه إقالة فيكتور سانشيز ديل لأسباب انضباطية، بينما أكد النادي الإسباني أنه فشل في التوصل إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي. وأضاف ملقا أن هذه الواقعة لطخت سمعة النادي بشدة.



وقال النادي الإسباني: اتخذ ملقا القرار بعد الأخذ في الاعتبار الضرر الكبير الذي تعرضه له من الأحداث غير الرياضية الأخيرة، وبهدف عدم تأثر الفريق وكل المنظومة في ملقه.



وكان سانشيز ديل أمو لاعب وسط إسبانيا السابق البالغ عمره "43 عاما" قد قال في وقت سابق إنه ضحية التحرش والابتزاز. وأعلنت الشرطة الإسبانية احتجاز رجل عمره "41 عاما" يوم الجمعة بسبب نشر الفيديو بشكل غير شرعي قبل أن تطلق سراحه بعد استجوابه. وقالت الشرطة إنها تحقق في مزاعم سانشيز ديل أمو بالتعرض لابتزاز.



ويحتل ملقا، الذي بلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا عام 2013، المركز 16 في الدرجة الثانية بعد 22 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.