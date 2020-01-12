"جراحة" تبعد سواريز عن برشلونة لمدة أربعة أشهر

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأحد، أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان على موقعه الالكتروني أن سواريز خضع يوم لعملية لمعالجة إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى، متابعا أنه سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر.

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفاً في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطا متزايدة على مدربه إرنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة "الليغا"، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي فبراير المقبل.