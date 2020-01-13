بيبي رينا يقترب من أستون فيلا الإنجليزي

اقترب الإسباني بيبي رينا حارس مرمى ميلان الإيطالي، من الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، يوم الاثنين، أن ميلان وافق على اتمام الصفقة يوم الجمعة الماضي، وأن رينا كان متواجدا في مدرجات ملعب "فيلا بارك" لمتابعة مباراة أستون فيلا أمام مانشستر سيتي والتي خسرها الفريق 1 - 6.

وأضافت أن رينا سيكمل الفحص الطبي مع الفريق اليوم الاثنين، لإستكمال إجراءات انضمامه إلى الفريق.

وأصبح رينا خيارا لأستون فيلا الذي سيغيب حارس مرماه توم هيتون حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها وأنهت موسمه مع الفريق.

وسبق لرينا أن لعب في الدوري الإنجليزي لفريق ليفربول، حيث انضم إليه قادما من فياريال في صيف عام 2005، حيث لعب للفريق حتى عام 2013 لينضم بعدها إلى نابولي الإيطالي ومنه إلى بايرن ميونخ الألماني ثم ميلان. ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.