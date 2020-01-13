سيميوني معجب بتدخل فالفيردي على موراتا

حظي فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بإشادة غير متوقعة من دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بعدما ارتكب خطأ متعمدا منع أتلتيكو من فرصة للتسجيل وكلف منافسه خسارة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في جدة يوم الأحد.

وانتهى النهائي، الذي حسمه ريال 4-1 بركلات الترجيح، دون أهداف لكن قبل نهاية الوقت الإضافي بخمس دقائق انفرد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو بالمرمى وكان يملك فرصة لهز شباك ناديه السابق. لكن موراتا تعرض لخطأ خارج المنطقة بعد تدخل قوي من فالفيردي الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة وغادر الملعب.

ونال فالفيردي ، لاعب منتخب أوروغواي، جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم الخطأ، أو ربما بسبب هذا الخطأ الحاسم. وقال سيميوني الذي واسى فالفيردي أثناء خروجه من الملعب : كانت أهم لحظة في المباراة لأنه لو استمر اللعب كان يمكن أن يأتي الهدف. وأضاف المدرب الأرجنتيني الذي كان يشتهر كلاعب بتدخلاته القوية: لقد قلت له إنه لا يجب أن يشعر بالقلق لأن أي لاعب مكانه كان سيفعل ما فعله ولقد فعل ما يجب فعله.

وشعر فلورنتينو بيريز رئيس ريال بالامتنان للاعب الوسط البالغ عمره "21 عاما" لإبقاء فرص ناديه في الفوز وقال :فيدريكو منع فرصة تسجيل واضحة ومنحنا فرصة للبقاء في المباراة.

وأكد فالفيردي أنه تواصل مع موراتا بعد المباراة وقال :لقد تقدمت بالاعتذار إلى موراتا. ما فعلته ليس جيدا لكن هذا كل ما كنت أستطيع فعله. أنا سعيد بالفوز باللقب لكني أشعر ببعض الأسف. لقد حظيت بدعم زملائي والمدربين كما تحدث إلي سيميوني وهذا أمر لا يفعله كل شخص.

وانضم زين الدين زيدان مدرب ريال للداعمين للاعب الشاب على تصرفه الذي منح الفريق لقبه الأول هذا الموسم. وقال المدرب الفرنسي الذي حصد لقبه العاشر كمدرب لريال لكنه الأول منذ العودة في مارس الماضي :لقد فعل شيئا رائعا. هذا ما كان ينبغي فعله ولقد اعتذر بعد ذلك إلى موراتا. فيدريكو فاز بالجائزة وهو يستحقها لكن يستحقها أيضا جميع اللاعبين في الفريق على المجهود الذي بذلوه.